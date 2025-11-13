Возрастное ограничение 18+
В Камышлове гендиректора строительной компании признали виновным в гибели рабочего
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Камышлове вынесли приговор генеральному директору ООО «Феникс» Петру Кубатиеву. Суд признал его виновным в гибели сотрудника, которого засыпало грунтом.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, несчастный случай произошёл 30 мая 2024 года во время капитального ремонта водопроводных сетей на улице Рабочей. Работник находился в углублении, вырытом для прокладки труб, когда обвалилась стенка траншеи. Мужчину вытащили из-под земли, но, к сожалению, спасти не смогли – он скончался от полученных травм спустя неделю.
Суд признал гендиректора виновным в нарушении правил безопасности на строительных работах, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ), и приговорил его к 1 году 10 месяцам принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из его заработной платы.
Приговор пока не вступил в законную силу.
«В суде Кубатиев полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он подтвердил, что, будучи ответственным за производство работ, проявил небрежность – грубо нарушил требования безопасности»,
– отметили в пресс-службе.
