Переполненный автобус попал в ДТП в Екатеринбурге

Очередное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса зафиксировано сегодня в Екатеринбурге. Участником инцидента стал также пешеход, который и спровоцировал аварию.ДТП с автобусом и человеком случилось сегодня на улице 8 Марта. Водитель автобуса маршрута №67, который курсирует между школой «Созвездие» и детской городской клинической больницей №9, совершил наезд на пешехода.Как сообщает городская автоинспекция, автобус двигался в сторону улицы Отто Шмидта, когда пешеход начал переходить проезжую часть в неустановленном месте. Мужчина неожиданно появился на дороге перед автобусом, что и привело к аварии. Водитель автобуса был вынужден применить экстренное торможение для предотвращения наезда. Резкая остановка транспортного средства привела к падению пассажиров в салоне, где находилось к тому моменту около 80 человек. В результате травмы получил не только пешеход-нарушитель, но и одна из пассажирок. Оба пострадавших были доставлены в медицинские учреждения города для оказания квалифицированной помощи.Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место происшествия и провели необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств ДТП. Особое внимание было уделено техническому состоянию автобуса и действиям всех участников дорожного движения.