За понедельник в Свердловской области ликвидировали 22 пожара
Фото: Вечерние Ведомости
На территории Свердловской области за минувшие сутки произошло 22 инцидента, связанные с огнём. Согласно сводке МЧС РФ, девять из пожаров вспыхивали в жилом секторе.
Один из самых серьёзных вчерашних инцидентов произошёл в Верхней Пышме на проспекте Успенский. Там на пятом этаже девятиэтажного жилого дома произошло возгорание на балконе. Пожарные эвакуировали из здания одного человека, а семнадцать жильцов покинули дом самостоятельно. Пострадавшая хозяйка квартиры была госпитализирована в медицинское учреждение. Ликвидация открытого горения на площади пяти квадратов заняла у десяти пожарных всего семь минут.
Ещё один человек пострадал при пожаре в посёлке Лобва. Хозяина горящей квартиры в двухэтажном доме пожарные вывели из огня и госпитализировали. Огонь, разгулявшийся на площади 20 квадратных метров, был потушен за шесть минут.
В Белоярском на улице Мебельщиков огонь уничтожил частную баню площадью 80 квадратных метров. На тушение этого объекта потребовался час работы десяти специалистов.
В Екатеринбурге на проспекте Академика Сахарова произошёл бытовой пожар в квартире на втором этаже. Возгорание домашних вещей на одном квадратном метре было ликвидировано за две минуты. Ещё один пожар в Екатеринбурге произошёл в массажной студии на улице Щорса. В данном случае возгорание было устранено сотрудниками до приезда пожарных расчетов. Кроме того, на улице Гастелло в подвале жилого дома горело офисное имущество. Этот пожар ликвидировался путем самозатухания, но на место выезжали пожарные расчёта, чтобы узнать причины возгорания и убедиться, что огонь не вспыхнет вновь.
А одним из самых крупных пожаров понедельника стал тот, что вспыхнул в Нижнем Тагиле в переулке Школьный. Огнём там был повреждён частный дом, гараж и автомобиль на общей площади 100 квадратных метров. На тушение у десяти пожарных ушло 39 минут работы.
