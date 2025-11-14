За понедельник в Свердловской области ликвидировали 22 пожара

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На территории Свердловской области за минувшие сутки произошло 22 инцидента, связанные с огнём. Согласно сводке МЧС РФ, девять из пожаров вспыхивали в жилом секторе.Один из самых серьёзных вчерашних инцидентов произошёл в Верхней Пышме на проспекте Успенский. Там на пятом этаже девятиэтажного жилого дома произошло возгорание на балконе. Пожарные эвакуировали из здания одного человека, а семнадцать жильцов покинули дом самостоятельно. Пострадавшая хозяйка квартиры была госпитализирована в медицинское учреждение. Ликвидация открытого горения на площади пяти квадратов заняла у десяти пожарных всего семь минут.Ещё один человек пострадал при пожаре в посёлке Лобва. Хозяина горящей квартиры в двухэтажном доме пожарные вывели из огня и госпитализировали. Огонь, разгулявшийся на площади 20 квадратных метров, был потушен за шесть минут.В Белоярском на улице Мебельщиков огонь уничтожил частную баню площадью 80 квадратных метров. На тушение этого объекта потребовался час работы десяти специалистов.В Екатеринбурге на проспекте Академика Сахарова произошёл бытовой пожар в квартире на втором этаже. Возгорание домашних вещей на одном квадратном метре было ликвидировано за две минуты. Ещё один пожар в Екатеринбурге произошёл в массажной студии на улице Щорса. В данном случае возгорание было устранено сотрудниками до приезда пожарных расчетов. Кроме того, на улице Гастелло в подвале жилого дома горело офисное имущество. Этот пожар ликвидировался путем самозатухания, но на место выезжали пожарные расчёта, чтобы узнать причины возгорания и убедиться, что огонь не вспыхнет вновь.А одним из самых крупных пожаров понедельника стал тот, что вспыхнул в Нижнем Тагиле в переулке Школьный. Огнём там был повреждён частный дом, гараж и автомобиль на общей площади 100 квадратных метров. На тушение у десяти пожарных ушло 39 минут работы.