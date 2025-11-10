Возрастное ограничение 18+
Пассажирский поезд «Екатеринбург – Челябинск» столкнулся с мусоровозом
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Под Челябинском на перегоне Есаульская – Ишалино поезд №7006, курсирующий между Челябинском и Екатеринбургом через Верхний Уфалей и Кыштым, столкнулся с мусоровозом.
Телеграм-канал «Коренной екатеринбуржец» опубликовал сообщение очевидца, в котором говорится, что состояние водителей мусоровоза неизвестно.
Уральская транспортная прокуратура уже начала проверку.
«На подъезде к Челябинску наша "ласточка" сбила мусоровоз. Машинист получил порез на лице. В одном вагоне вылетело стекло. Мы все слетели с мест, но сильно никто не пострадал. В машине один вроде живой, другой – под вопросом»,
– рассказал один из пассажиров поезда.
