В свердловской деревне Курманка под Заречным пропала 15-летняя девушка
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В деревне Курманка под Заречным ищут 15-летнюю Кристину Дурманову. Вчера она не вернулась домой. Ориентировку публикует поисковый отряд «Прорыв».
Девушка ростом 160 сантиметров, среднего телосложения, с серо-карими глазами и чёрными волосами до плеч. В момент пропажи была одета в белый пуховик, белую шапку-ушанку, чёрные штаны и бежевые ботинки. С собой у неё был чёрный рюкзак.
В поисках пропавшей, помимо добровольцев из поискового отряда, участвуют сотрудники МО МВД по Заречному. Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят звонить по телефону +7 (34377) 7-13-02 или по номерам 112, 102.
11 ноября 2025
