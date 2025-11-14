Возрастное ограничение 18+
Из-за смертельного ДТП встало движение на ЕКАД возле развязки с Челябинским трактом
Фото: УГИБДД по Свердловской области
ГИБДД сообщает о смертельном ДТП на 90-м километре ЕКАД, в районе развязки с Челябинским трактом, предупреждая о дорожном заторе из-за происшествия. Там разбился Lexus.
По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением, машину занесло, и она врезалась в барьерное ограждение – водитель погиб на месте. Известно, что ему было 56 лет.
«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Движение временно осуществляется по одной полосе»,
– предупредили в областном УГИБДД.
