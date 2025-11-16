Дебошира из ХМАО задержали в Кольцово





Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера в Кольцово задержали 37-летнего жителя ХМАО из города Урай. На стойке регистрации мужчине отказали в посадке на рейс, он сильно разозлился и стал ругаться.Угомонить пассажира пришлось полицейским. Как рассказали Вечерним ведомостям в УТ МВД по УрФО, мужчина грубо выражался и игнорировал замечания, мешая работе в зоне регистрации. Прибывшие сотрудники полиции попросили его пройти в дежурную часть, но поскольку он оказал сопротивление, пришлось применить силу и надеть наручники. В связи с имевшимися у него признаками опьянения его направили на освидетельствование, но и тут дебошир не пошёл навстречу.На мужчину составили протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ.