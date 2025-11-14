Возрастное ограничение 18+
Два человека пострадали в ДТП на 36-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 17 ноября, примерно в 17.25, на 36-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень, недалеко от села Малобрусянское, Lada Vesta столкнулась с погрузчиком и грузовиком.
Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, в результате ДТП пострадали 66-летние водитель и пассажирка легкового автомобиля. Их с травмами различной степени тяжести увезли в городскую больницу №36 Екатеринбурга.
По предварительным данным, немолодой водитель Lada не увидел стоящий на дороге погрузчик и врезался в него. После удара отечественную машину отбросило на соседнюю полосу, где автомобиль столкнулся с попутным тягачом Volvo с полуприцепом.
Установлено, что у водителя Lada Vesta 15 лет стажа, к административной ответственности за нарушения ПДД он привлекался 77 раз.
Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, в результате ДТП пострадали 66-летние водитель и пассажирка легкового автомобиля. Их с травмами различной степени тяжести увезли в городскую больницу №36 Екатеринбурга.
По предварительным данным, немолодой водитель Lada не увидел стоящий на дороге погрузчик и врезался в него. После удара отечественную машину отбросило на соседнюю полосу, где автомобиль столкнулся с попутным тягачом Volvo с полуприцепом.
Установлено, что у водителя Lada Vesta 15 лет стажа, к административной ответственности за нарушения ПДД он привлекался 77 раз.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Два человека погибли в ДТП под Богдановичем
14 ноября 2025
14 ноября 2025
Под Асбестом в ДТП пострадали люди
10 ноября 2025
10 ноября 2025