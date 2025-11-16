Для свердловских пожарных минувшие выходные прошли слишком пылко

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Не удалось отдохнуть в прошедшие выходные свердловским пожарным. Очень уж много вызовов было два дня подряд: в субботу, 15 ноября, им пришлось выезжать на 17 пожаров, а в воскресенье, 16 ноября, их навыки понадобились для тушения 19 возгораний.Восемь из субботних пожаров пришлись на жилой сектор. Один из инцидентов произошёл в селе Нижняя Синячиха на улице Устье, где произошло воспламенение паров газа в металлическом контейнере. В этом происшествии пострадали три человека, которым потребовалась госпитализация. А с тушением этого опасного пожара справились всего трое огнеборцев, и ушло у них на это не более восьми минут.В посёлке Черноисточинск на улице Пушкина тем же днём полностью сгорел частный жилой дом и надворные постройки. Площадь возгорания составила 160 квадратных метров. На ликвидацию пожара потребовалось 42 минуты, усилия десяти специалистов и четырех единиц техники. Это был один из самых масштабных пожаров минувших выходных.На следующий день в жилом секторе Свердловской области вспыхивало 12 раз. И двенадцать человек спасли в этот день специалисты МЧС России. Двоих они вывели из горящего дома в Нижнем Тагиле по Ленинградскому проспекту: горело домашнее имущество в многоквартирном доме. Ещё десять человек удалось спасти пожарным в Североуральске, где горело вводно-распределительное устройство одного из жилых домов.