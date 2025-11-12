Возрастное ограничение 18+
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела после обрушения потолка в аварийном доме под Екатеринбургом
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Свердловской области Богдану Францишко предоставить подробный доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после обрушения потолка в аварийном доме в селе Камышево Белоярского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее появлялась информация о том, что в одном из жилых помещений дома, признанного аварийным и подлежащим расселению, обрушился потолок. По официальным данным, переселение жителей откладывается уже не первый раз, а проживание в здании представляет угрозу для людей.
По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Сейчас следователи устанавливают причины произошедшего и оценивают действия должностных лиц, которые отвечали за расселение и безопасность жилья.
Ранее появлялась информация о том, что в одном из жилых помещений дома, признанного аварийным и подлежащим расселению, обрушился потолок. По официальным данным, переселение жителей откладывается уже не первый раз, а проживание в здании представляет угрозу для людей.
По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Сейчас следователи устанавливают причины произошедшего и оценивают действия должностных лиц, которые отвечали за расселение и безопасность жилья.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Бастрыкин затребовал доклад по случаю с нападением собак на школьницу в Нижнем Тагиле
12 ноября 2025
12 ноября 2025
В Екатеринбурге следователи проверяют сообщения о нападениях бродячих собак в Академическом районе
16 ноября 2025
16 ноября 2025