Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела после обрушения потолка в аварийном доме под Екатеринбургом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Свердловской области Богдану Францишко предоставить подробный доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после обрушения потолка в аварийном доме в селе Камышево Белоярского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Ранее появлялась информация о том, что в одном из жилых помещений дома, признанного аварийным и подлежащим расселению, обрушился потолок. По официальным данным, переселение жителей откладывается уже не первый раз, а проживание в здании представляет угрозу для людей.По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Сейчас следователи устанавливают причины произошедшего и оценивают действия должностных лиц, которые отвечали за расселение и безопасность жилья.