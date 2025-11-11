Суд в Краснотурьинске взыскал 5 миллионов рублей с работодателя за травму работницы

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Краснотурьинске суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 5 миллионов рублей морального вреда в пользу работницы, травмированной на рабочем месте. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.Проверка, проведенная надзорным органом, выявила, что 2 сентября 2024 года аппаратчик-гидрометаллург пострадала, выполняя свои трудовые обязанности на участке декомпозиции. В процессе работы женщина зацепилась правой рукой за вращающийся барабан вакуум-фильтра, что привело к тяжелым травмам – она лишилась правой руки и получила повреждения левой. Пострадавшую госпитализировала бригада скорой помощи.В комиссии Государственной инспекции труда установили, что основной причиной несчастного случая стало использование неисправного оборудования, при этом грубой неосторожности со стороны работницы не выявлено. Прокуратура подала в суд иск о компенсации морального вреда, который был удовлетворён.