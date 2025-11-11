Возрастное ограничение 18+
Суд в Краснотурьинске взыскал 5 миллионов рублей с работодателя за травму работницы
В Краснотурьинске суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 5 миллионов рублей морального вреда в пользу работницы, травмированной на рабочем месте. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
Проверка, проведенная надзорным органом, выявила, что 2 сентября 2024 года аппаратчик-гидрометаллург пострадала, выполняя свои трудовые обязанности на участке декомпозиции. В процессе работы женщина зацепилась правой рукой за вращающийся барабан вакуум-фильтра, что привело к тяжелым травмам – она лишилась правой руки и получила повреждения левой. Пострадавшую госпитализировала бригада скорой помощи.
В комиссии Государственной инспекции труда установили, что основной причиной несчастного случая стало использование неисправного оборудования, при этом грубой неосторожности со стороны работницы не выявлено. Прокуратура подала в суд иск о компенсации морального вреда, который был удовлетворён.
Проверка, проведенная надзорным органом, выявила, что 2 сентября 2024 года аппаратчик-гидрометаллург пострадала, выполняя свои трудовые обязанности на участке декомпозиции. В процессе работы женщина зацепилась правой рукой за вращающийся барабан вакуум-фильтра, что привело к тяжелым травмам – она лишилась правой руки и получила повреждения левой. Пострадавшую госпитализировала бригада скорой помощи.
В комиссии Государственной инспекции труда установили, что основной причиной несчастного случая стало использование неисправного оборудования, при этом грубой неосторожности со стороны работницы не выявлено. Прокуратура подала в суд иск о компенсации морального вреда, который был удовлетворён.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Несмотря на поддержку Михалкова и «Русской общины» суд оставил приговор екатеринбургскому учителю без измененй
10 ноября 2025
10 ноября 2025