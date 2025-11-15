В Свердловской области выясняют обстоятельства гибели пешехода на загородной автодороге

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погиб мужчина. Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, авария произошла в тёмное время суток на дороге между Полевским и Мраморским.По предварительным данным, 16 ноября около 00.02 водитель автомобиля «Киа Спортейдж», житель Полевского, двигался по автодороге и заметил пешехода, когда переключал свет фар с ближнего на дальний. Мужчина, по словам водителя, стоял по центру проезжей части по ходу движения автомобиля.Пешеход скончался на месте от полученных травм до приезда медиков. Личность погибшего устанавливают сотрудники полиции.Инспекторы сообщили, что у водителя «Киа Спортейдж» 18 лет стажа, за это время он 50 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Освидетельствование не выявило признаков опьянения.На месте ДТП специалисты Госавтоинспекции провели необходимые процессуальные действия. Расследование продолжается, эксперты устанавливают причины нахождения мужчины на проезжей части и все обстоятельства аварии.