В Свердловской области за сутки ликвидированы 17 пожаров, пострадали три человека

В Свердловской области подразделения МЧС России за прошедшие сутки потушили 17 пожаров, об этом сообщили в региональном управлении. В жилом секторе произошло восемь возгораний. В результате пожаров пострадали 3 человека.В селе Нижняя Синячиха на улице Устье воспламенились пары газа в металлическом транспортном контейнере площадью восемь квадратных метров. По данным МЧС России по Свердловской области, травмированы три человека, их доставили в медицинское учреждение. К ликвидации пожара привлекли трёх специалистов и одну единицу техники, возгорание устранили за 8 минут. Причину устанавливают дознаватели.В поселке Черноисточинск на улице Пушкина огнём повреждены жилой дом и надворные постройки общей площадью 160 квадратных метров. С пожаром справились за 42 минуты десять пожарных и четыре единицы техники.В садовом товариществе «Иса» в МО Горноуральский загорелось неэксплуатируемое строение размером пять квадратных метров. Девять огнеборцев и две единицы техники ликвидировали возгорание за 2 минуты.По данным МЧС России по Свердловской области, около 6% пожаров за сутки связаны с аварийным режимом работы электрооборудования, ещё примерно 6% возникли из-за неосторожного обращения с огнем.