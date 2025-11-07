Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге в ДТП с тремя машинами обнаружили двух пьяных водителей
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В Екатеринбурге на улице Серафимы Дерябиной произошло ДТП с участием трёх автомобилей, о котором сообщила Госавтоинспекция Свердловской области. В аварии получили травмы два человека, оба отказались от госпитализации. У двух водителей инспекторы зафиксировали состояние алкогольного опьянения.
По данным ведомства, инцидент произошёл 15 ноября около 11.55 у дома 24. Предварительно установлено, что 34-летний водитель автомобиля Honda потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Mercedes». После первого удара машина продолжила движение и врезалась в «Toyota Corolla», которая двигалась в попутном направлении.
Травмы получили водитель Honda и 37-летняя водитель «Mercedes». Медики оказали необходимую помощь на месте, после чего оба участника ДТП отказались от дальнейшей госпитализации.
Освидетельствование показало, что водитель Honda находился в состоянии алкогольного опьянения с результатом 0,21 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Позже сотрудники ДПС установили, что 36-летний водитель «Toyota Corolla» также управлял автомобилем в состоянии опьянения. В отношении обоих водителей оформят административные материалы.
