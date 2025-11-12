Возрастное ограничение 18+

Видео нападения отца на дочь возле подъезда в Екатеринбурге привлекло внимание Следкома

18.47 Суббота, 15 ноября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге мужчина напал на свою дочь возле подъезда жилого дома. Запись с домофонной камеры показала, что отец, находившийся, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения, напал на девочку и угрожал наказанием за упоминание имени тети Кристи.

На крики ребенка откликнулись двое прохожих, мужчина и женщина, которые вмешались и отбили девочку у агрессивного отца. Инцидент произошел 14 ноября, подробности которого опубликовало издание Е1.ru.

Следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту истязания. Председатель СК Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по региону Францишко представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
