Возрастное ограничение 18+
В ДТП на дороге из Перми в Екатеринбург погибли семь человек
Скриншот из видео: СУ СК России по Пермскому краю
В Кунгурском муниципальном округе Пермского края произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, вечером 14 ноября вблизи деревни Черепахи автобус ГАЗель под управлением мужчины 1967 года рождения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузным автомобилем Скания, которым управлял мужчина 1988 года рождения.
В результате столкновения погибли семь человек, еще двенадцать получили травмы, среди пострадавших — один несовершеннолетний.
Следственные органы Перми возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.
В результате столкновения погибли семь человек, еще двенадцать получили травмы, среди пострадавших — один несовершеннолетний.
Следственные органы Перми возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Нижнесергинском районе в ДТП погиб человек
06 ноября 2025
06 ноября 2025
Два трезвых водителя не смогли разъехаться в Берёзовском
07 ноября 2025
07 ноября 2025
Под Асбестом в ДТП пострадали люди
10 ноября 2025
10 ноября 2025