В ДТП на дороге из Перми в Екатеринбург погибли семь человек

В Кунгурском муниципальном округе Пермского края произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, вечером 14 ноября вблизи деревни Черепахи автобус ГАЗель под управлением мужчины 1967 года рождения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузным автомобилем Скания, которым управлял мужчина 1988 года рождения.В результате столкновения погибли семь человек, еще двенадцать получили травмы, среди пострадавших — один несовершеннолетний.Следственные органы Перми возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.