В Качканаре пешеход погиб под колесами автомобиля на дороге к карьеру

Сегодня, 15 ноября, около 7.00 на автодороге №5 в Качканаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. По предварительной информации Госавтоинспекции Свердловской области, водитель автомобиля «Опель Астра», мужчина 36 лет, двигаясь из Нижней Туры в сторону Западного карьера, совершил наезд на пешехода.По словам водителя, мужчина шел по правой стороне проезжей части в попутном направлении, при этом рядом была обочина, и он не имел цели переходить дорогу.В результате ДТП пострадавший скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Сотрудники Госавтоинспекции собрали предварительные данные о водителе. Выяснилось, что он имеет 19 лет водительского стажа, ранее 33 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. На момент аварии мужчина был трезв.