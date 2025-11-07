Возрастное ограничение 18+
В Качканаре пешеход погиб под колесами автомобиля на дороге к карьеру
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Сегодня, 15 ноября, около 7.00 на автодороге №5 в Качканаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. По предварительной информации Госавтоинспекции Свердловской области, водитель автомобиля «Опель Астра», мужчина 36 лет, двигаясь из Нижней Туры в сторону Западного карьера, совершил наезд на пешехода.
По словам водителя, мужчина шел по правой стороне проезжей части в попутном направлении, при этом рядом была обочина, и он не имел цели переходить дорогу.
В результате ДТП пострадавший скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Сотрудники Госавтоинспекции собрали предварительные данные о водителе. Выяснилось, что он имеет 19 лет водительского стажа, ранее 33 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. На момент аварии мужчина был трезв.
По словам водителя, мужчина шел по правой стороне проезжей части в попутном направлении, при этом рядом была обочина, и он не имел цели переходить дорогу.
В результате ДТП пострадавший скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Сотрудники Госавтоинспекции собрали предварительные данные о водителе. Выяснилось, что он имеет 19 лет водительского стажа, ранее 33 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. На момент аварии мужчина был трезв.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Два трезвых водителя не смогли разъехаться в Берёзовском
07 ноября 2025
07 ноября 2025
В Нижнесергинском районе в ДТП погиб человек
06 ноября 2025
06 ноября 2025