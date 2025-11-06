В Свердловской области за сутки потушили 19 пожаров, в спортшколе пострадал мужчина

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

За последние сутки в Свердловской области пожарные ликвидировали 19 возгораний. Об этом сообщили в МЧС Свердловской области. Семь пожаров пришлись на жилой сектор, часть из них произошла в Екатеринбурге.В городе на улице Высоцкого загорелось хозяйственное имущество в подвальном помещении детской спортивной школы. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. На месте работали 6 единиц техники и 16 специалистов, возгорание устранили за 10 минут. Пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение.Еще один пожар произошел на улице Солнечная. В квартире на первом этаже 5-этажного дома горело домашнее имущество на площади 1 квадратный метр. Пожарные применили 4 единицы техники, 11 специалистов потушили огонь также за 10 минут. Спасатели вывели из дома двух человек с помощью спецоборудования.По данным МЧС Свердловской области, 10% возгораний за сутки стали следствием неосторожного обращения с огнем. Еще по 5% случаев связано с резательными работами, коротким замыканием электропроводки или электрооборудования, аварийным режимом работы электросети, нарушениями при эксплуатации печи и поджогами.