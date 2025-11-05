На десять пожаров выезжали пожарные расчёты свердловского МЧС в минувший четверг

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За прошедшие сутки подразделения МЧС России ликвидировали десять пожаров на территории Свердловской области. Шесть из этих возгораний произошли в жилом секторе.Печальным итогом огненных происшествий стала гибель одного человека. Трагический инцидент произошёл в Екатеринбурге на улице Дорожная. Там полностью сгорело бесхозное строение площадью 60 квадратных метров. Восемь пожарных и две единицы техники справились с огнем всего за десять минут. Но к моменту их прибытия в пожаре погиб мужчина, а находившуюся в здании женщину пришлось госпитализировать.Серьёзный пожар вспыхнул вчера и в деревне Волково в переулке Плотина. Огнём был охвачен частный жилой дом и надворные постройки общей площадью 150 квадратов. В этой операции огнеборцы проявили героизм, спася из горящего здания мужчину. Для ликвидации возгорания потребовались усилия 22 спасателей и пяти единиц техники. Пламя было локализовано и потушено в течение 18 минут.Ещё один пожар уничтожил садовый дом в коллективном саду «Соловьиная роща», что в Пригородном районе. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, с которым справились за полчаса. В Талице на улице Дачная на площади 24 квадратных метров сгорела частная баня. А в Нижнем Тагиле на улице Газетная пожар вспыхнул в квартире пятиэтажного дома. Он был сравнительно небольшим — всего пять квадратных метров, но пожарным всё равно пришлось эвакуировать пять человек из строения, и для этого они использовать специальные спасательные устройства.