На 13% выросло число погибших в ДТП с начала года в Свердловской области
Фото: УГИБДД по Свердловской области
С начала года в Свердловской области в ДТП погибло 295 человек, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные озвучил замначальника отдела надзорной деятельности областного УГИБДД Леонид Лиханов во время пресс-конференции.
По его информации, больше всего погибших было в мае и октябре – 35 и 47 человек соответственно. Основными причинами трагедий на дорогах Леонид Лиханов назвал превышение скорости, выезд на встречную полосу и пьяную езду.
Также он отметил, что более половины погибших пешеходов (51,4%) выходили на дорогу в тёмное время суток, и абсолютно все, кто погиб, не имели световозвращающих элементов на одежде.
Была и позитивная статистика: Лиханов заявил, что смертность на федеральных трассах снизилась на 2,9%.
«Среди них 13 детей. Каждая такая трагедия – это не просто статистика, это невосполнимая потеря»,
– подчеркнул Лиханов.
«Особенно показательна трасса Пермь-Екатеринбург, где после реконструкции число погибших снизилось на 66,7% – с 12 до 4 человек»,
– подчеркнули представители ГАИ.
