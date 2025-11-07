Неопытный водитель с другом подростком попал в ДТП в Каменске-Уральском

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 13 ноября, в 10.00 в Каменске-Уральске на улице Мичурина в ДТП попал 19-летний водитель «Лады 2114». В машине с ним находился его 17-летний друг.По предварительным данным, молодой водитель отвлёкся от дороги и, допустив наезд на бордюрный камень, сначала въехал в электроопору, а потом в грузовик на парковке. В результате пострадали и водитель, и его несовершеннолетний пассажир. Как сообщили Вечерним ведомостям в свердловском управлении ГИБДД, обоих с травмами различной степени тяжести доставили в городскую больницу.Установлено, что водительский стаж парня составляет всего один год, но за этот относительно небольшой срок его уже восемь раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.По факту аварии на неопытного водителя составили ещё три протокола: за нарушение ПДД, повлекшее вред пострадавшему в ДТП (по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ), за повреждение имущества в результате ДТП (ст. 12.33 КоАП РФ) и за управление автомобилем с неисправностями (по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ).