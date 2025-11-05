Возрастное ограничение 18+
Два человека погибли в ДТП под Богдановичем
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Минувшей ночью, около 00.30, под Богдановичем на дороге, ведущей к посёлку Луч, в смертельном ДТП столкнулись Lexus и «ВАЗ-2110».
В результате автомобильной аварии погибли водитель и пассажир отечественной машины – жители Богдановича. Водитель иномарки, житель Тюмени, попал в больницу, сообщили «Вечерним ведомостям» в управлении ГИБДД по Свердловской области.
По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель Lexus. Он ехал по закрытому участку Тюменского тракта, который ещё не введён в эксплуатацию, и при выезде на нерегулируемый перекрёсток равнозначных дорог не предоставил преимущество в движении «ВАЗу-2110».
Установлено, что у 59-летнего водителя иномарки 38 лет стажа. К административной ответственности он ранее не привлекался. Также сообщается, что водитель отечественной машины был лишён водительских прав.
В результате автомобильной аварии погибли водитель и пассажир отечественной машины – жители Богдановича. Водитель иномарки, житель Тюмени, попал в больницу, сообщили «Вечерним ведомостям» в управлении ГИБДД по Свердловской области.
По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель Lexus. Он ехал по закрытому участку Тюменского тракта, который ещё не введён в эксплуатацию, и при выезде на нерегулируемый перекрёсток равнозначных дорог не предоставил преимущество в движении «ВАЗу-2110».
Установлено, что у 59-летнего водителя иномарки 38 лет стажа. К административной ответственности он ранее не привлекался. Также сообщается, что водитель отечественной машины был лишён водительских прав.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Арамили неопытный водитель сбил 12-летнего мальчика
07 ноября 2025
07 ноября 2025