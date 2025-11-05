Возрастное ограничение 18+
Под Первоуральском перевернулся пассажирский автобус
Фото: УГИБДД по Свердловской области
ГИБДД сообщает, что под Первоуральском перевернулся автобус. В салоне помимо водителя находилось семь пассажиров.
Известно, что автобус ехал по маршруту № 107 «Первоуральск – Кузино». По предварительным данным, водитель, проигнорировав состояние дорожного покрытия, выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением, вследствие чего автобус съехал проезжей части и опрокинулся.
Медицинская помощь потребовалась только одной пассажирке, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«Сотрудниками ДПС установлено, что водителем автобуса ПАЗ является 44 -летний мужчина, имеющий 1 год стажа вождения по категории D. По результатам проведенного освидетельствования, трезв», – рассказали в пресс-группе.
Известно, что автобус ехал по маршруту № 107 «Первоуральск – Кузино». По предварительным данным, водитель, проигнорировав состояние дорожного покрытия, выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением, вследствие чего автобус съехал проезжей части и опрокинулся.
Медицинская помощь потребовалась только одной пассажирке, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«Сотрудниками ДПС установлено, что водителем автобуса ПАЗ является 44 -летний мужчина, имеющий 1 год стажа вождения по категории D. По результатам проведенного освидетельствования, трезв», – рассказали в пресс-группе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Два трезвых водителя не смогли разъехаться в Берёзовском
07 ноября 2025
07 ноября 2025