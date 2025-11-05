Под Первоуральском перевернулся пассажирский автобус

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

ГИБДД сообщает, что под Первоуральском перевернулся автобус. В салоне помимо водителя находилось семь пассажиров.Известно, что автобус ехал по маршруту № 107 «Первоуральск – Кузино». По предварительным данным, водитель, проигнорировав состояние дорожного покрытия, выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением, вследствие чего автобус съехал проезжей части и опрокинулся.Медицинская помощь потребовалась только одной пассажирке, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.«Сотрудниками ДПС установлено, что водителем автобуса ПАЗ является 44 -летний мужчина, имеющий 1 год стажа вождения по категории D. По результатам проведенного освидетельствования, трезв», – рассказали в пресс-группе.