С лёгким потеплением снизилось число пожаров на территории Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Если ежедневно знакомиться со сводками происшествий от МЧС РФ, то можно заметить, как количество пожаров зависит от уличной температуры. С похолоданием оно как правило, возрастает, а с потеплением начинает уменьшается. О причинах такой взаимосвязи нетрудно догадаться.Среда в Свердловской области выдалась относительно тёплой, и пожарным пришлось поменьше выезжать на вызовы. Если в предыдущие дни суточное количество возгораний переваливало уже за десяток, то вчера их было всего восемь (половина из них – в жилом секторе).В деревне Чернобровкино на улице Гагарина загорелся автомобиль марки «DAF». В результате пожара полностью выгорел моторный отсек и были повреждены салон, топливный бак и тент прицепа. Общая площади «пожара на колёсах» составила шесть квадратных метров. На место происшествия выезжали две единицы спецтехники и четыре спасателя, которые справились с огнём всего за пять минут.Серьёзный случай был зафиксирован в Екатеринбурге на улице Кобозева. В заброшенном здании загорелся мусор, и площадь пожара составила семьдесят квадратных метров. На тушение этого объекта потребовались значительные силы. Три пожарные машины и девять огнеборцев в течение тридцати восьми минут боролись с открытым пламенем. Их слаженные действия предотвратили распространение огня на соседние строения.Параллельно спасатели оперативно реагировали на дорожно-транспортные происшествия. За указанный период было зафиксировано два выезда на ликвидацию последствий ДТП. К сожалению, в этих авариях пострадало два человека.