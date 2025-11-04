Возрастное ограничение 18+
С лёгким потеплением снизилось число пожаров на территории Свердловской области
Фото: МЧС по Свердловской области
Если ежедневно знакомиться со сводками происшествий от МЧС РФ, то можно заметить, как количество пожаров зависит от уличной температуры. С похолоданием оно как правило, возрастает, а с потеплением начинает уменьшается. О причинах такой взаимосвязи нетрудно догадаться.
Среда в Свердловской области выдалась относительно тёплой, и пожарным пришлось поменьше выезжать на вызовы. Если в предыдущие дни суточное количество возгораний переваливало уже за десяток, то вчера их было всего восемь (половина из них – в жилом секторе).
В деревне Чернобровкино на улице Гагарина загорелся автомобиль марки «DAF». В результате пожара полностью выгорел моторный отсек и были повреждены салон, топливный бак и тент прицепа. Общая площади «пожара на колёсах» составила шесть квадратных метров. На место происшествия выезжали две единицы спецтехники и четыре спасателя, которые справились с огнём всего за пять минут.
Серьёзный случай был зафиксирован в Екатеринбурге на улице Кобозева. В заброшенном здании загорелся мусор, и площадь пожара составила семьдесят квадратных метров. На тушение этого объекта потребовались значительные силы. Три пожарные машины и девять огнеборцев в течение тридцати восьми минут боролись с открытым пламенем. Их слаженные действия предотвратили распространение огня на соседние строения.
Параллельно спасатели оперативно реагировали на дорожно-транспортные происшествия. За указанный период было зафиксировано два выезда на ликвидацию последствий ДТП. К сожалению, в этих авариях пострадало два человека.
Среда в Свердловской области выдалась относительно тёплой, и пожарным пришлось поменьше выезжать на вызовы. Если в предыдущие дни суточное количество возгораний переваливало уже за десяток, то вчера их было всего восемь (половина из них – в жилом секторе).
В деревне Чернобровкино на улице Гагарина загорелся автомобиль марки «DAF». В результате пожара полностью выгорел моторный отсек и были повреждены салон, топливный бак и тент прицепа. Общая площади «пожара на колёсах» составила шесть квадратных метров. На место происшествия выезжали две единицы спецтехники и четыре спасателя, которые справились с огнём всего за пять минут.
Серьёзный случай был зафиксирован в Екатеринбурге на улице Кобозева. В заброшенном здании загорелся мусор, и площадь пожара составила семьдесят квадратных метров. На тушение этого объекта потребовались значительные силы. Три пожарные машины и девять огнеборцев в течение тридцати восьми минут боролись с открытым пламенем. Их слаженные действия предотвратили распространение огня на соседние строения.
Параллельно спасатели оперативно реагировали на дорожно-транспортные происшествия. За указанный период было зафиксировано два выезда на ликвидацию последствий ДТП. К сожалению, в этих авариях пострадало два человека.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
За минувший понедельник свердловские подразделения МЧС России ликвидировали 19 пожаров
04 ноября 2025
04 ноября 2025
Две жизни унесли свердловские пожары минувших суток
05 ноября 2025
05 ноября 2025