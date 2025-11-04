Возрастное ограничение 18+

С лёгким потеплением снизилось число пожаров на территории Свердловской области

18.37 Четверг, 13 ноября 2025
Фото: МЧС по Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Если ежедневно знакомиться со сводками происшествий от МЧС РФ, то можно заметить, как количество пожаров зависит от уличной температуры. С похолоданием оно как правило, возрастает, а с потеплением начинает уменьшается. О причинах такой взаимосвязи нетрудно догадаться.

Среда в Свердловской области выдалась относительно тёплой, и пожарным пришлось поменьше выезжать на вызовы. Если в предыдущие дни суточное количество возгораний переваливало уже за десяток, то вчера их было всего восемь (половина из них – в жилом секторе).

В деревне Чернобровкино на улице Гагарина загорелся автомобиль марки «DAF». В результате пожара полностью выгорел моторный отсек и были повреждены салон, топливный бак и тент прицепа. Общая площади «пожара на колёсах» составила шесть квадратных метров. На место происшествия выезжали две единицы спецтехники и четыре спасателя, которые справились с огнём всего за пять минут.

Серьёзный случай был зафиксирован в Екатеринбурге на улице Кобозева. В заброшенном здании загорелся мусор, и площадь пожара составила семьдесят квадратных метров. На тушение этого объекта потребовались значительные силы. Три пожарные машины и девять огнеборцев в течение тридцати восьми минут боролись с открытым пламенем. Их слаженные действия предотвратили распространение огня на соседние строения.

Параллельно спасатели оперативно реагировали на дорожно-транспортные происшествия. За указанный период было зафиксировано два выезда на ликвидацию последствий ДТП. К сожалению, в этих авариях пострадало два человека.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
За минувший понедельник свердловские подразделения МЧС России ликвидировали 19 пожаров
04 ноября 2025
Две жизни унесли свердловские пожары минувших суток
05 ноября 2025
Человек погиб в одном из 15 свердловских пожаров минувшей среды
06 ноября 2025
Свердловские пожарные в минувший вторник выезжали на чёртову дюжину вызовов
12 ноября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

На 100-м году ушла из жизни создательница Литературного квартала Лидия Худякова

Благодаря ней в Екатеринбурге появились Дом актёра, Дом кино, театральный институт и даже трамвайная ветка
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:44 Экс-сотрудник краснотурьинской колонии получил срок за взятки и контрабанду
20:24 После вмешательства прокуратуры сменился статус опасного переезда станции Аять
19:52 Свердловская киностудия приглашает на премьеру документального фильма
19:22 В екатеринбургской больнице появился аппарат для щадящего удаления камней из почек
18:37 С лёгким потеплением снизилось число пожаров на территории Свердловской области
17:50 К трём годам колонии приговорили жестоко избившего свою мать жителя Кировграда
17:34 В Полевском вынесли приговор по делу о гибели подростка во время занятий в бассейне
17:05 Еловый усач помешал экспорту верхотуринских пиломатериалов в Казахстан
16:08 Суд оставил бизнесмена Боброва в СИЗО ещё на три месяца
15:51 Власти Екатеринбурга обещают увеличить расходы на ремонт дорог на 40% в 2026 году
14:55 Найденные у жителя Артёмовского драгоценные камни и металлы забрали в госсобственность
14:35 СМИ сообщают о смерти лаборантки медсанчасти под Асбестом после обмана мошенников
13:49 В Екатеринбурге прекратил работу стационар перинатального центра на Дагестанской
13:17 Потерявшую двух детей при пожаре мать из Асбеста признали виновной в трагедии
11:49 Двух экс-полицейских из Невьянска будут судить за взяточничество
10:47 СК возбудил уголовное дело из-за плохой дороги до СНТ под Берёзовским
10:29 В вымершей свердловской деревне выживают 90-летние дедушка с бабушкой
09:46 «Антитеррор Урал» сообщает о фейке про налог на недвижимость
09:36 Екатеринбуржцев предупреждают о тренировке авиации МЧС 13 ноября
09:27 Более 260 жителям Свердловской области из-за долгов запретили уезжать за границу
21:38 Опасная находка одиннадцатилетней давности счастья свердловчанину не принесла
21:03 В Екатеринбурге официально увековечили память поэта Ильи Кормильцева
20:17 Екатеринбуржец поплатился свободой за контрабанду наличных
19:47 Проект «Книжная квартирале» раскроет литературные тайны Екатеринбурга
19:35 Свердловские пожарные в минувший вторник выезжали на чёртову дюжину вызовов
19:22 Архитектура времён Перестройки станет героиней лекции в Ельцин-центре
Все новости Свердловской области
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
Все новости России и мира
20:44 Экс-сотрудник краснотурьинской колонии получил срок за взятки и контрабанду
20:24 После вмешательства прокуратуры сменился статус опасного переезда станции Аять
19:52 Свердловская киностудия приглашает на премьеру документального фильма
19:22 В екатеринбургской больнице появился аппарат для щадящего удаления камней из почек
18:37 С лёгким потеплением снизилось число пожаров на территории Свердловской области
17:50 К трём годам колонии приговорили жестоко избившего свою мать жителя Кировграда
17:34 В Полевском вынесли приговор по делу о гибели подростка во время занятий в бассейне
17:05 Еловый усач помешал экспорту верхотуринских пиломатериалов в Казахстан
16:08 Суд оставил бизнесмена Боброва в СИЗО ещё на три месяца
15:51 Власти Екатеринбурга обещают увеличить расходы на ремонт дорог на 40% в 2026 году
14:55 Найденные у жителя Артёмовского драгоценные камни и металлы забрали в госсобственность
14:35 СМИ сообщают о смерти лаборантки медсанчасти под Асбестом после обмана мошенников
13:49 В Екатеринбурге прекратил работу стационар перинатального центра на Дагестанской
13:17 Потерявшую двух детей при пожаре мать из Асбеста признали виновной в трагедии
11:49 Двух экс-полицейских из Невьянска будут судить за взяточничество
10:47 СК возбудил уголовное дело из-за плохой дороги до СНТ под Берёзовским
10:29 В вымершей свердловской деревне выживают 90-летние дедушка с бабушкой
09:46 «Антитеррор Урал» сообщает о фейке про налог на недвижимость
09:36 Екатеринбуржцев предупреждают о тренировке авиации МЧС 13 ноября
09:27 Более 260 жителям Свердловской области из-за долгов запретили уезжать за границу
21:38 Опасная находка одиннадцатилетней давности счастья свердловчанину не принесла
21:03 В Екатеринбурге официально увековечили память поэта Ильи Кормильцева
20:17 Екатеринбуржец поплатился свободой за контрабанду наличных
19:47 Проект «Книжная квартирале» раскроет литературные тайны Екатеринбурга
19:35 Свердловские пожарные в минувший вторник выезжали на чёртову дюжину вызовов
19:22 Архитектура времён Перестройки станет героиней лекции в Ельцин-центре
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK