В Екатеринбурге возле ТЦ Astroom въехал в опору электропередач и скончался водитель Nissan
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня утром, около 09.10, в Екатеринбурге на перекрёстке возле торгового центра Astroom на Цвилинга въехал в опору электропередач и скончался 51-летний водитель Nissan.
В ДТП также пострадала 52-летняя пассажирка. С места происшествия женщину увезли в больницу. По её словам, водителю стало плохо, и он потерял управление.
Причину смерти водителя должна будет определить судебно-медицинская экспертиза.
«Проводятся все необходимые процессуальные действия и назначены экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, включая выяснение причин внезапного ухудшения физического состояния водителя»,
– сообщили в областном УГИБДД.
