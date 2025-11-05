В Екатеринбурге возле ТЦ Astroom въехал в опору электропередач и скончался водитель Nissan





сообщили в областном УГИБДД. «Проводятся все необходимые процессуальные действия и назначены экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, включая выяснение причин внезапного ухудшения физического состояния водителя»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром, около 09.10, в Екатеринбурге на перекрёстке возле торгового центра Astroom на Цвилинга въехал в опору электропередач и скончался 51-летний водитель Nissan.В ДТП также пострадала 52-летняя пассажирка. С места происшествия женщину увезли в больницу. По её словам, водителю стало плохо, и он потерял управление.Причину смерти водителя должна будет определить судебно-медицинская экспертиза.