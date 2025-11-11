Возрастное ограничение 18+
Свердловские пожарные в минувший вторник выезжали на чёртову дюжину вызовов
Фото: МЧС по Свердловской области
За прошедшие сутки, во вторник 11 ноября, подразделения МЧС России ликвидировали на территории Свердловской области 13 пожаров. Большинство возгораний — 7 из них — произошло в жилом секторе. К счастью, этот день обошёлся без трагедий, а дух человек огнеборцы успели спасти из огня и дыма.
Одной из частых причин вторничных пожаров стало короткое замыкание электросети. Ярким примером можно считать пожар в Екатеринбурге на улице Блюхера. Там в подъезде на шестом этаже девятиэтажного дома загорелся электросчётчик. Огонь охватил площадь в 2 квадратных метра. Для ликвидации этого инцидента потребовались значительные силы: 5 единиц техники и 15 специалистов. Спасатели справились с огнём за 24 минуты, эвакуировав из здания двух человек с помощью специальных спасательных устройств.
Горело вчера и из-за короткого замыкания в осветительных приборах. Именно такую причину выявили пожарные дознаватели после пожара в том же Екатеринбурге, но на улице Крауля. «Перемкнуло» у люстры, из-за чего загорелся натяжной потолок в квартире на втором этаже высотного дома. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр. В данном случае жильцам повезло, и они сумели самостоятельно потушить огонь до приезда профессиональных пожарных расчетов.
А в екатеринбургском переулке Газовом мусор в заброшенном здании вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнём. Площадь пожара достигла 10 квадратных метров. На ликвидацию этого происшествия были направлены 2 единицы спецтехники и 6 пожарных, которые справились с задачей всего за 6 минут.
Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования привело к пожару в городе Асбесте. На улице Баженовская загорелась частная баня. Огонь быстро распространился, и площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Для борьбы с огненной стихией в данном случае так же направили 2 единицы техники и 6 специалистов. Огонь был побеждён за 24 минуты.
