Нарочно задавившего женщину под Нижним Тагилом водителя признали виновным в убийстве





сообщили в прокуратуре области. «Пригородный районный суд назначил виновному наказание в виде 9 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле вынесли приговор 40-летнему местному жителю, который утром 31 августа 2024 года после ссоры с супругой намеренно сбил незнакомую женщину на пешеходном переходе в посёлке Николо-Павловское. Впоследствии она скончалась.Судом установлено, что мужчина специально совершил наезд на пешехода, чтобы его привлекли к уголовной ответственности. Так и получилось: в результате ДТП женщина, 1969 года рождения, получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась, а водителя вчера, 11 ноября, признали виновным в убийстве.Также известно, что суд взыскал с осуждённого в пользу сына погибшей моральную компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей.