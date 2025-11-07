Возрастное ограничение 18+
Нарочно задавившего женщину под Нижним Тагилом водителя признали виновным в убийстве
Фото: прокуратура Свердловской области
В Нижнем Тагиле вынесли приговор 40-летнему местному жителю, который утром 31 августа 2024 года после ссоры с супругой намеренно сбил незнакомую женщину на пешеходном переходе в посёлке Николо-Павловское. Впоследствии она скончалась.
Судом установлено, что мужчина специально совершил наезд на пешехода, чтобы его привлекли к уголовной ответственности. Так и получилось: в результате ДТП женщина, 1969 года рождения, получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась, а водителя вчера, 11 ноября, признали виновным в убийстве.
Также известно, что суд взыскал с осуждённого в пользу сына погибшей моральную компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей.
«Пригородный районный суд назначил виновному наказание в виде 9 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима»,
– сообщили в прокуратуре области.
