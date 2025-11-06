В Екатеринбурге на Походной под машину попала 12-летняя девочка





рассказали в городской ГИБДД. «Как установили автоинспекторы, отец ребёнка ранее высадил её на парковке, чтобы она самостоятельно пошла в спортивную секцию, после чего девочка начала переход дороги в неустановленном месте»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне вечером, примерно в 19.35, в Екатеринбурге в районе 11-го доме по улице Походной под колёса «ВАЗа» попала 12-летняя девочка.По предварительным данным, школьница переходила дорогу в неположенном месте.В результате ДТП девочка получила различные травмы. Сейчас она находится в больнице.За рулём «ВАЗа» был 26-летний водитель. По его словам, школьница неожиданно выбежала на дорогу из-за стоящей машины.