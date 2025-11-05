Короткое замыкание в понедельник стало главным врагом свердловских огнеборцев

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За прошедшие сутки подразделения МЧС России ликвидировали 15 пожаров в населённых пунктах Свердловской области. Семь из этих возгораний произошли в жилом секторе. К сожалению, не обошлось без трагических последствий: в одном из пожаров погиб человек. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев были спасены двое человек.Один из самых серьёзных пожаров минувшего понедельника вспыхнул в селе Сосновское на улице Ленина. Там огонь охватил частный жилой дом площадью 60 квадратных метров. Здесь и погиб один из жильцов. Для ликвидации пламени потребовалось 37 минут, в операции были задействованы 11 пожарных и 4 единицы техники. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.В селе Знаменское на улице Свердлова пожарным пришлось бороться с огнём в двухквартирном жилом доме. Площадь возгорания составила 48 квадратных метров. На тушение пожара ушло около двух часов. На вызов приезжали 6 специалистов и 2 единицы техники.В Екатеринбурге на улице Чкалова произошёл пожар в многоквартирном доме. Возгорание электросчетчика на втором этаже десятиэтажки повредило два квадратных метра. Огнеборцы оперативно эвакуировали из здания двух человек с применением спасательных устройств. К счастью, в этом происшествии обошлось без пострадавших. Возгорание было ликвидировано всего за 8 минут силами 11 спасателей и 3 единиц техники.Ещё один инцидент в Екатеринбурге на улице Амундсена мог бы привести к серьёзным последствиям. Там горел напольный утеплитель на первом этаже строящегося четырехэтажного здания. Однако пожар был оперативно ликвидирован самими гражданами с помощью первичных средств пожаротушения до прибытия профессиональных команд.Статистика суток показывает, что проблемы с электрооборудованием остаются одной из ключевых причин бытовых пожаров и требует повышенного внимания со стороны собственников жилья. Короткое замыкание электропроводки стало причиной возгораний в 7% случаев. Еще 7% пожаров произошли из-за короткого замыкания в электрощите. Аналогичный процент приходится на неисправное электрооборудование, что в сумме составляет значительную долю от всех причин возгораний.