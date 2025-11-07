Под Асбестом в ДТП пострадали люди

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня, 10 ноября, в первой половине дня случилось столкновение машин на автодороге между городом Асбест и посёлком Белокаменный. К сожалению, в аварии пострадали люди.Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, авария случилась примерно в 10.00 часов на 2-м километре трассы «г. Асбест и п. Белокаменный» в Асбестовском районе. Предположительно, её причиной стало несоблюдение скоростного режима в условиях гололёда. Думать так позволяет то обстоятельство, что на одной из машин-участниц до сих пор летние шины не заменены на зимние. К тому же, ехавший за рулём этого авто марки «Чанган» 48-летний водитель выбрал небезопасную скорость, что привело к потере контроля над управлением.В результате автомобиль допустил занос и выехал на полосу встречного движения. Там и произошло лобовое столкновение «Чангана» с автомобилем «Мерседес», за рулём которого находился 42-летний водитель.В результате аварии пострадали оба водителя. Также травмы получил 42-летний пассажир автомобиля «Чанган».Сотрудники дорожно-патрульной службы проводят все необходимые мероприятия по установлению обстоятельств случившегося. По факту ДТП назначено проведение процессуальной проверки.