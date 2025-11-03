Воскресенье в Свердловской области было почти вдвое более «пылким», чем суббота

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

За прошедшие выходные, 8 и 9 ноября, пожарно-спасательным подразделениям МЧС России Свердловской области пришлось немало потрудиться на ликвидации пожаров. Причём, в воскресенье вызовов у них было почтим вдвое больше, чем в субботу: 21 против 13.Жилой сектор на территории области в субботу затронуло четыре пожара, а в воскресенье число возгораний в населённых домах возросло до четырнадцати.Согласно сводке МЧС, в субботу 7% возгораний произошли из-за неправильного устройства печи и дымохода, что иллюстрирует случай в Верхней Салде, где на площади 30 квадратных метров горела частная баня. Другой частой причиной, на которую пришлось те же 7% случаев, стало короткое замыкание электропроводки.К счастью, некоторые из происшествий удавалось оперативно ликвидировать силами населения, как это случилось в екатеринбургском переулке Запорожский, где возгорание в санузле было потушено за две минуты до приезда спасателей.В воскресенье пожарную статистику омрачила гибель человека при инциденте в селе Косулино. Восемнадцать человек успели покинуть загоревшийся жилой дом ещё до прибытия пожарных, но один выбраться из пламени и дыма выбраться не сумел. Ещё один трагический случай со смертельным исходом произошёл в посёлке Соколовка, где полностью сгорела частная баня.Довольно много пожаров возникает в результате умышленных поджогов. Примером может служить возгорание мусора в подъезде жилого дома на улице Челюскинцев в Екатеринбурге, которое также было ликвидировано жителями.Один из самых крупных свердловских пожаров минувших выходных тоже случился в Екатеринбурге: на улице Кобозева огнём были уничтожены 300 квадратных метров кровли неэксплуатируемого здания. На ликвидацию огненной стихии потребовалось 235 минут и значительные силы спасателей — в тушении данного пожара участвовал 21 человек.