Экспертизы по делу о ДТП с защитником сквера на Чусовском тракте в Екатеринбурге вызывают вопросы у семьи погибшего





— рассказал Олег Мельниченко Вечерним ведомостям

Вторая версия второй судебно-медицинской экспертизы — в ней уже добавлено «автомобиль» на последней странице. Кстати, её делали уже 29 октября, а дата всё та же, что и на первом варианте — 27 октября. Может, есть ещё какая-то третья или четвёртая версия второй СМЭ. Но мне неизвестно. Следователь полиции просил вернуть последнюю страницу первой версии второй экспертизы,

Вторая версия второй судебно-медицинской экспертизы

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Родные Станислава Мельниченко выражают недоумение по поводу проведения судебно-медицинских экспертиз. Его брат Олег ставит под сомнение их результаты. По его словам, две экспертизы дали разные выводы и не установили прямую причинно-следственную связь между наездом автомобиля Mercedes, принадлежащего заместителю министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Антону Сафронову, и смертью Станислава.Первая экспертиза, проведённая с 7 августа по 29 сентября, установила, что смерть наступила от сочетания механических травм туловища и конечностей. В документе отмечалось, что повреждения могли образоваться при ударах, давлении или трении о тупой твёрдый предмет — без прямого упоминания автомобиля.Во второй экспертизе появилось две версии. Во второй версии документа появилась строчка о возможном воздействии автомобиля.Родные погибшего также обращают внимание на сроки расследования. Полиция вынесла отказное постановление, а уголовное дело было возбуждено только 29 октября — почти через три месяца после трагедии. «Расследование изначально проводила полиция, которая не возбуждала уголовное дело. Сейчас им занимается Следственный комитет, проверка продолжается. У меня к Следственному комитету вопросов нет — у следователей СК пока нет всех материалов», — сообщил брат погибшего.Согласно материалам экспертизы, 6 августа около 23.15 Антон Сафронов совершил наезд на Станислава Мельниченко, лежавшего на проезжей части. Также установлено, что погибший находился в состоянии лёгкого алкогольного опьянения.В 2019 году, во время массовых протестов против строительства храма в сквере у Драмтеатра, Станислав Мельниченко прославился как первый участник, получивший уголовный приговор (а не административное наказание) за участие в тех событиях. Его признали виновным в оскорблении представителя власти (статья 319 УК РФ) — за то, что он показал неприличный жест пресс-секретарю УМВД по Екатеринбургу Евгению Крюкову. Крюков снимал протесты на видеокамеру, находясь в гражданской одежде, однако суд посчитал, что Мельниченко осознавал, что обращается к представителю власти.