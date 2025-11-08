В Свердловской области выросла тяжесть ДТП с электросамокатами: за год погибло пять человек

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области увеличилось число погибших в авариях с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), несмотря на общее снижение количества таких происшествий. Об этом сообщил заместитель начальника областной Госавтоинспекции Денис Митряшов в интервью программе «Вести Урал».По данным ведомства, за 2025 год число ДТП с электросамокатами и другими СИМ сократилось на 18% и составило 146 случаев. При этом количество погибших выросло с одного до пяти человек.Около 83% всех происшествий зарегистрировано в Екатеринбурге — здесь зафиксирован 121 случай, в которых погибли четыре человека и 120 получили травмы. В большинстве аварий, 81,5%, виновными признаны водители электросамокатов. Чаще всего они превышали скорость, пересекали проезжую часть, не спешиваясь, и игнорировали защитную экипировку.Особое внимание Госавтоинспекция обращает на прокатные электросамокаты: на них приходится 54% всех ДТП с СИМ в регионе, из них 70 случаев — в Екатеринбурге. В 40 происшествиях пострадал 41 ребёнок младше 16 лет.Как отметил Денис Митряшов, если первое ДТП с участием электросамокатов в 2024 году произошло в апреле, то в 2025 году подобные инциденты начали фиксироваться уже в январе.