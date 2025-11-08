На трассе под Первоуральском произошло массовое столкновение грузовиков

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области выясняют обстоятельства массового ДТП, произошедшего днём на 332-м километре федеральной трассы Пермь – Екатеринбург в Первоуральском районе. В аварии участвовали восемь грузовиков.По предварительным данным, 39-летний водитель грузового автомобиля MAN, житель Белгородской области, двигался со стороны Перми, не выбрал безопасную скорость и дистанцию до впереди идущего грузовика MAN. В результате произошло столкновение.После удара первый автомобиль съехал с трассы в кювет, затем выехал на придорожную парковку и врезался в шесть припаркованных грузовиков: два DAF, два SCANIA, SHACMAN и ГАЗель.В результате происшествия никто не пострадал, однако все машины получили механические повреждения. По словам водителя, он перевозил кондитерские изделия из Старого Оскола в Екатеринбург и не смог вовремя остановиться из-за технической неисправности. Эту версию проверяют сотрудники Госавтоинспекции.