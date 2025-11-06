Возрастное ограничение 18+
На ЕКАД водитель «Mitsubishi» погиб после столкновения с грузовиком
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
На 35-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги Орджоникидзевского района произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Mitsubishi» двигался по ЕКАД со стороны проспекта Космонавтов в направлении трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов». Он выбрал скорость, не обеспечивающую безопасное движение, и не успел среагировать на изменение дорожной обстановки. В этот момент впереди идущий грузовик начал разворот, и машины столкнулись.
В результате аварии водитель легкового автомобиля получил тяжёлые травмы. Его доставили в 23-ю городскую клиническую больницу Екатеринбурга, где врачи констатировали смерть пострадавшего. Его личность устанавливается.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Mitsubishi» двигался по ЕКАД со стороны проспекта Космонавтов в направлении трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов». Он выбрал скорость, не обеспечивающую безопасное движение, и не успел среагировать на изменение дорожной обстановки. В этот момент впереди идущий грузовик начал разворот, и машины столкнулись.
В результате аварии водитель легкового автомобиля получил тяжёлые травмы. Его доставили в 23-ю городскую клиническую больницу Екатеринбурга, где врачи констатировали смерть пострадавшего. Его личность устанавливается.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Нижнесергинском районе в ДТП погиб человек
06 ноября 2025
06 ноября 2025
Массовое ДТП ограничило движение на федеральной трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган
30 октября 2025
30 октября 2025
В ДТП на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган погибла семья
31 октября 2025
31 октября 2025