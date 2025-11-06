На ЕКАД водитель «Mitsubishi» погиб после столкновения с грузовиком

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

На 35-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги Орджоникидзевского района произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.По предварительным данным, водитель автомобиля «Mitsubishi» двигался по ЕКАД со стороны проспекта Космонавтов в направлении трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов». Он выбрал скорость, не обеспечивающую безопасное движение, и не успел среагировать на изменение дорожной обстановки. В этот момент впереди идущий грузовик начал разворот, и машины столкнулись.В результате аварии водитель легкового автомобиля получил тяжёлые травмы. Его доставили в 23-ю городскую клиническую больницу Екатеринбурга, где врачи констатировали смерть пострадавшего. Его личность устанавливается.