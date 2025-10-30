«Пролетай, птица»: МАК опубликовал финальный отчёт о посадке самолёта «Уральских авиалиний» на кукурузном поле

Перья птиц между второй и третьей секциями предкрылков левой консоли крыла

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил техническое расследование инцидента с самолётом А321 «Уральских авиалиний», который в августе 2019 года совершил аварийную посадку на кукурузное поле рядом с аэропортом Жуковский. Документ опубликован на сайте МАК. Эксперты пришли к выводу, что причиной происшествия стала сложная орнитологическая обстановка в районе аэропорта и стрессовое состояние экипажа во время полёта.Ранним утром 15 августа 2019 года экипаж заметил большое количество птиц во время выруливания на взлётно-посадочную полосу. Как установили специалисты, чайки гнездились на водоёмах и свалках поблизости от аэропорта. Диспетчер предупредил пилотов о возможном перелёте птиц, однако командир экипажа отнёсся к этому спокойно.По показаниям членов экипажа, взлёт выполнялся с включёнными фарами. В начале разбега командир вновь обратил внимание на птиц и произнёс фразу: «Пролетай, птица, [мат]».В 03.12 самолёт начал разбег. Сразу после отрыва, примерно в двух километрах от торца полосы, произошло столкновение со стаей чаек. Фрагменты птиц позже обнаружили на различных частях фюзеляжа и на земле.Бортовые самописцы зафиксировали изменения в работе обоих двигателей. Экипаж продолжил взлёт, но набрать высоту и удержать полёт не смог. В 03.14 командир сообщил диспетчеру об отказе одного из двигателей и попытался развернуться для возвращения в аэропорт Жуковский. Однако двигатели работали в разнотяге, а система предупреждения о сваливании продолжала срабатывать.Согласно отчёту МАК, оба пилота находились в состоянии сильного стресса. Второй пилот был растерян, а командир, действуя автоматически, включил автопилот, который вскоре отключился. Из-за напряжённой ситуации взаимодействие членов экипажа оказалось неэффективным — они не смогли согласованно реагировать на происходящее и не прекратили полёт сразу после столкновения с птицами.Компьютерное моделирование показало, что после столкновения суммарная тяга двигателей снизилась примерно на 7%. Теоретически полёт можно было продолжить, но надёжность повреждённых двигателей не гарантировалась. В 03.15 командир принял решение о вынужденной посадке, и самолёт приземлился на кукурузное поле.Посадка прошла успешно, никто из 233 человек на борту не пострадал. После остановки лайнера экипаж отключил двигатели. По итогам расследования МАК выдал предписания, касающиеся организации полётов и усиления орнитологической защиты аэродромов.