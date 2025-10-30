Возрастное ограничение 18+
«Пролетай, птица»: МАК опубликовал финальный отчёт о посадке самолёта «Уральских авиалиний» на кукурузном поле
Фото: отчет МАК
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил техническое расследование инцидента с самолётом А321 «Уральских авиалиний», который в августе 2019 года совершил аварийную посадку на кукурузное поле рядом с аэропортом Жуковский. Документ опубликован на сайте МАК. Эксперты пришли к выводу, что причиной происшествия стала сложная орнитологическая обстановка в районе аэропорта и стрессовое состояние экипажа во время полёта.
Ранним утром 15 августа 2019 года экипаж заметил большое количество птиц во время выруливания на взлётно-посадочную полосу. Как установили специалисты, чайки гнездились на водоёмах и свалках поблизости от аэропорта. Диспетчер предупредил пилотов о возможном перелёте птиц, однако командир экипажа отнёсся к этому спокойно.
По показаниям членов экипажа, взлёт выполнялся с включёнными фарами. В начале разбега командир вновь обратил внимание на птиц и произнёс фразу: «Пролетай, птица, [мат]».
В 03.12 самолёт начал разбег. Сразу после отрыва, примерно в двух километрах от торца полосы, произошло столкновение со стаей чаек. Фрагменты птиц позже обнаружили на различных частях фюзеляжа и на земле.
Бортовые самописцы зафиксировали изменения в работе обоих двигателей. Экипаж продолжил взлёт, но набрать высоту и удержать полёт не смог. В 03.14 командир сообщил диспетчеру об отказе одного из двигателей и попытался развернуться для возвращения в аэропорт Жуковский. Однако двигатели работали в разнотяге, а система предупреждения о сваливании продолжала срабатывать.
Согласно отчёту МАК, оба пилота находились в состоянии сильного стресса. Второй пилот был растерян, а командир, действуя автоматически, включил автопилот, который вскоре отключился. Из-за напряжённой ситуации взаимодействие членов экипажа оказалось неэффективным — они не смогли согласованно реагировать на происходящее и не прекратили полёт сразу после столкновения с птицами.
Компьютерное моделирование показало, что после столкновения суммарная тяга двигателей снизилась примерно на 7%. Теоретически полёт можно было продолжить, но надёжность повреждённых двигателей не гарантировалась. В 03.15 командир принял решение о вынужденной посадке, и самолёт приземлился на кукурузное поле.
Посадка прошла успешно, никто из 233 человек на борту не пострадал. После остановки лайнера экипаж отключил двигатели. По итогам расследования МАК выдал предписания, касающиеся организации полётов и усиления орнитологической защиты аэродромов.
Перья птиц между второй и третьей секциями предкрылков левой консоли крыла
Фото: отчет МАК
Фото: отчет МАК
