Два трезвых водителя не смогли разъехаться в Берёзовском

19.31 Пятница, 7 ноября 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В Берёзовском сегодня, 7 ноября, в первой половине дня произошло столкновение двух машин. К сожалению, дорожно-транспортное происшествие не обошлось без пострадавших.

Как сообщают в областной Госавтоинспекции, инцидент случился примерно в половине одиннадцатого на улице Строителей, возле дома 3Г. По предварительным данным, 19-летний водитель за рулем автомобиля «Лада-21140» нарушил правила дорожного движения. Молодой человек выехал на полосу встречного движения, игнорируя требование дорожного знака. На встречной полосе его автомобиль столкнулся с машиной «Киа К5», которая в этот момент выезжала со стороны Кировского переулка на улицу Строителей.

После столкновения «Лада» съехала с проезжей части и перевернулась. В завершение инцидентной цепочки автомобиль совершил наезд на дорожный знак.

В результате данного ДТП пострадал сам 19-летний водитель «Лады». Он получил телесные повреждения, но медицинская помощь была оказана ему на месте — врачи «Скорой» провели осмотр и не нашли причин для госпитализации парня.

На месте происшествия сотрудники ГИБДД провели все необходимые следственные действия. Были выполнены замеры и осуществлены процессуальные процедуры. Также полицейские опросили обоих участников ДТП и свидетелей произошедшего.

В ходе проверки были установлены следующие подробности о водителях. Выяснилось, что стаж вождения у виновника аварии составляет всего 1,5 года. Несмотря на недолгий стаж, он уже 12 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. На момент аварии он был абсолютно трезв. Второй водитель, за рулем «Киа К5», обладает солидным стажем вождения в 16 лет. Он привлекался к ответственности лишь дважды и также был трезв.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском возбудили дело по статье о поиске экстремистских материалов

Это первое известное в России дело по новой статье
