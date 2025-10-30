Половина свердловских пожаров четверга произошла в жилом секторе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Статистика от областного министерства чрезвычайных ситуаций РФ показывает, что половина из 8 вчерашних возгораний произошла в жилом секторе. Основной причиной инцидентов стала человеческая беспечность.Как установили пожарные дознаватели, в 50% случаев пожары минувшего четверга возникали из-за неосторожного обращения с огнём. Один из таких случаев зафиксирован в Нижнем Тагиле. Возгорание произошло на улице Эстакадная в неэксплуатируемом строении. В результате огнём была повреждена кровля и перекрытие здания. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. На ликвидацию возгорания у девяти прибывших пожарных ушло 50 минут.Ещё один пожар по этой же причине случился в Екатеринбурге. В уральской столице на улице Лесная горел мусор внутри заброшенной постройки. Площадь возгорания была поменьше тагильской — 35 квадратных метров. Соответственно, понадобилось меньше пожарных (8 человек) и меньше времени (20 минут) на его ликвидацию.Аварийный режим работы электрооборудования привёл к пожару в селе Байны по улице Мичурина. Там огонь полностью уничтожил надворные постройки на площади 150 квадратных метров. На тушение пожара у десяти огнеборцев ушло более полтора часов.