В Каменске-Уральском нетрезвый водитель напал на сотрудника ДПС





– сказал Валерий Горелых. «В частности, это касается его автолюбительства, которое, как выяснилось, было совершенно нелегальным: он не имел водительского удостоверения, не обучался в автошколе, не проходил экзамен на вождение и, кроме того, не брезговал управлять машиной в состоянии алкогольного опьянения. Неизвестно, чем рано или поздно закончились бы окружающих такие опасные "покатушки", если бы намётанным глазом инспекторы ДПС не выявили вовремя этого лиходея»,

В Каменске-Уральском на 28-летнего местного жителя возбудили уголовное дело после нападения на сотрудника ДПС.Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти. Согласно материалам дела, сотрудники ДПС остановили его на Байновском мосту. Когда полицейские подошли к машине, он уже сидел на заднем сиденье и утверждал, что за рулём сидел кто-то другой. Автоинспекторы попросили его выйти из машины, но он отказался, а затем напал на одного из сотрудников патрульной службы. В итоге его задержали.По данным полковника Горелых, задержанный ранее не привлекался к уголовной ответственности, но соблюдением законов пренебрегал.