В Балтыме пожилой водитель сбил женщину на пешеходном переходе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня утром, примерно 07.55, в посёлке Балтым на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №50А на Первомайской 74-летний водитель Honda Fit сбил 59-летнюю женщину.В результате ДТП женщину получила травмы различной степени и бригадой скорой медицинской помощи были доставлена в Верхнепышминскую ЦГБ, сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области.Установлено, что водитель – житель Екатеринбурга. Его водительский стаж 38 лет. К административной ответственности он не привлекался.