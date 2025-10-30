Возрастное ограничение 18+
В Балтыме пожилой водитель сбил женщину на пешеходном переходе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня утром, примерно 07.55, в посёлке Балтым на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №50А на Первомайской 74-летний водитель Honda Fit сбил 59-летнюю женщину.
В результате ДТП женщину получила травмы различной степени и бригадой скорой медицинской помощи были доставлена в Верхнепышминскую ЦГБ, сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области.
Установлено, что водитель – житель Екатеринбурга. Его водительский стаж 38 лет. К административной ответственности он не привлекался.
В результате ДТП женщину получила травмы различной степени и бригадой скорой медицинской помощи были доставлена в Верхнепышминскую ЦГБ, сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области.
Установлено, что водитель – житель Екатеринбурга. Его водительский стаж 38 лет. К административной ответственности он не привлекался.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Утром в Сухом Логу на пешеходном переходе сбили женщину
30 октября 2025
30 октября 2025
В Арамили неопытный водитель сбил 12-летнего мальчика
07 ноября 2025
07 ноября 2025
В сысертском посёлке Патруши насмерть сбили пенсионера
31 октября 2025
31 октября 2025