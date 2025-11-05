Возрастное ограничение 18+

На Уралмаше нашли трёх кошек с удавками на шее

11.33 Пятница, 7 ноября 2025
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В СНТ «Ветеран» на окраине Екатеринбурга волонтёры обнаружили трёх кошек с лесками и удавками на шее. Жители садового товарищества считают, что это сделал живодёр.

По данным «Четвёртого канала», в издевательствах над кошками на Уралмаше подозревают мужчину, который разложил на крыше сарая палки с гвоздями: предположительно для того, чтобы гуляющие кошки ранили свои лапы. Местные уже обратились в полицию и «Зоозащиту».

Сообщается, что волонтёры отловили 11 бездомных кошек, которых нашли в СНТ, и сейчас для них ищут передержку.

В Каменске-Уральском возбудили дело по статье о поиске экстремистских материалов

Это первое известное в России дело по новой статье
