Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле спасли парня с пробитым в ДТП черепом
Фото: министерство здравоохранения Свердловской области
Врачи Нижнетагильской городской больницы №1 спасли жизнь 25-летнему парню, который серьёзно пострадал в ДТП. После аварии у него были сильно раздроблены кости черепа.
Как рассказали в свердловском Минздраве, чтобы спасти молодого человека, нейрохирурги провели сложную операцию, продлившуюся около 2,5 часов.
Там также отметили, что благодаря оперативному вмешательству им удалось избежать тяжёлых неврологических осложнений.
На сегодняшний день пациент уже выписан из больницы. Однако впереди его ещё ждёт реабилитация по индивидуальной программе, а также реконструктивная операция для восстановления дефекта черепа.
Фото: министерство здравоохранения
«Они применили сложную методику – бифронтальную трепанацию, при которой обеспечивается расширенный доступ к головному мозгу и минимизируются его повреждения, остановили кровотечение, ювелирно удалили гематомы объёмом около 50 миллилитров, провели герметичную пластику мозговой оболочки»,
– пояснили в ведомстве.
