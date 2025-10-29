Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на Малышевском мосту едва не загорелся трамвай из-за оборвавшихся проводов
Кадры из видео: «Екатеринбург. Главное» / t.me/ekatglavnoe
В минувший четверг, 7 ноября, в Екатеринбурге на Малышевском мосту из-за обрыва проводов контактной сети едва не загорелся трамвай.
Как рассказали в близком к городской администрации телеграм-канале «Екатеринбург. Главное», где опубликовали видео с этим моментом, произошло короткое замыкание, тут же припомнив подростков, которые любят кататься на крышах трамваев.
Инцидент произошёл в 16.44. Из-за него пришлось менять схему движения для трамваев 8, 12, 13, 15, 23 маршрутов, но уже в 18.51 привычное движение было восстановлено.
«Так выглядит короткое замыкание 600 вольт, которое если сразу не убьет, то покалечит»,
– отметил ресурс.
