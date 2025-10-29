В Арамили неопытный водитель сбил 12-летнего мальчика

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Вчера вечером в Арамили в районе 45-го дома по улице Мира 18-летний водитель «ВАЗ-2114» сбил 12-летнего мальчика, который шёл из школы домой.В результате ДТП школьник получил травмы и был госпитализирован в ДГКБ № 9 Екатеринбурга, сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области.Установлено, что стаж молодого водителя всего шесть месяцев. По его словам, он ехал к другу в гости и не заметил ребёнка на неосвещённой улице. На него возбудили административное производство по статье 12.24 КоАП РФ за причинение вреда здоровью и составили протокол по статье 12.5 КоАП РФ за отсутствие знака «Начинающий водитель».Отмечается, что пострадавший в ДТП мальчик был одет в тёмное, световозвращающих элементов на его одежде не было. Кроме того, ребёнок шёл по проезжей части в попутном для транспорта направлении, что запрещено правилами ПДД. В связи с этим сотрудники ГИБДД намерены направить материалы по аварии в подразделение по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении матери мальчика к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Также полицейские собираются заглянуть в школу, в которой обучается мальчик, чтобы проверить знания его сверстников на предмет понимания правил безопасного поведения на дороге.