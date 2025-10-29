Возрастное ограничение 18+

В Нижнесергинском районе в ДТП погиб человек

21.02 Четверг, 6 ноября 2025
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Смертельное дорожно-транспортное происшествие зафиксировано сегодня вечером в Нижнесергинском районе Свердловской области. В нём погибла пассажирка одного из столкнувшихся авто.

Как сообщает областная Госавтоинспекция, авария случилась в 17.40 на 9-м километре автодороги «Михайловск – граница Челябинской области». По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Гранта» не предоставил преимущество в движении. Он выезжал с прилегающей территории и допустил столкновение с автомобилем «Хендай».

В результате этого столкновения погибла женщина-пассажир, находившаяся в «Ладе Гранте». Водитель и второй пассажир автомобиля российского производства получили травмы. В иномарке также имеются пострадавшие — травмы получили и водитель, и пассажир «Хендая». О том, насколько сильно пострадали люди и потребовалась ли им госпитализация пока не сообщается.

Для работы на месте ДТП вместе с сотрудниками Госавтоинспекции прибыла следственно-оперативная группа. Специалисты проводят все необходимые замеры и процедуры, фиксируя обстоятельства произошедшего и опрашивая свидетелей аварии.

Из-за обломков машин движение на данном участке дороги временно осуществляется в одну полосу.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
