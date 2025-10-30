Человек погиб в одном из 15 свердловских пожаров минувшей среды

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Согласно сводке происшествий за минувшие сутки от министерства чрезвычайных ситуаций РФ, на территории Свердловской области 5 ноября было ликвидировано 15 пожаров, из которых восемь — в жилом секторе. К сожалению, один из них унёс человеческую жизнь.Женщину без признаков жизни пожарные обнаружили в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного дома в посёлке Вотчино. Что стало причиной пожара, пока неизвестно, но загорелась квартира масштабно — огонь распространился аж на 30 квадратных метров. На происшествие выезжали 13 специалистов, которые боролись с огненной стихией почти полчаса.Ещё один пожар — к счастью, без трагических последствий, — был зарегистрирован в Талице на улице Фрунзе, где в квартире на третьем этаже горело домашнее имущество. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров и потребовала работы семи человек. Огнеборцы быстро справились со своей задачей — огонь они ликвидировали всего за 6 минут.В городе Сысерть, в микрорайоне Сосновый Бор, произошёл пожар в надворных постройках. Огонь уничтожил 4 квадратных метра строений. Ликвидация потребовала привлечения двух единиц техники и семи пожарных, которые работали 15 минут.А в Екатеринбурге на улице Предельной горел легковой автомобиль. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Шесть огнеборцев на одной единице техники потушили автомобиль за 9 минут.