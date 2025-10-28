Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге задержали мужчину с опасной «дурью»
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Чкаловском районе Екатеринбурга полицейские задержали мужчину с наркотиком в кармане. Сотрудники МВД заметили, что он куда-то спешил, и решили побеседовать с ним.
Как рассказали в «Патрульном участке», на вопрос куда он так торится, мужчина ответил, что опаздывает в кино на просмотр «крутого блокбастера», но полицейские не поверили ему на слово и попросили немного задержаться, и при личном досмотре нашли у него свёртком с неизвестным веществом. Мужчина признался, что это наркотик, и уточнил, что приобрёл его для себя.
Задержанным оказался местный житель, 1989 года рождения, ранее судимый за растрату. На него возбудили уголовное дело и составили административный протокол за отказ от медосвидетельствования. В качестве меры пресечения для мужчины избрали подписку о невыезде.
Как рассказали в «Патрульном участке», на вопрос куда он так торится, мужчина ответил, что опаздывает в кино на просмотр «крутого блокбастера», но полицейские не поверили ему на слово и попросили немного задержаться, и при личном досмотре нашли у него свёртком с неизвестным веществом. Мужчина признался, что это наркотик, и уточнил, что приобрёл его для себя.
«Позже экспертиза установила, что изъятый порошок весом 0,27 грамма является злющей дурманящей солью, от которого у наркоманов сносит крышу»,
– рассказали в полиции.
Задержанным оказался местный житель, 1989 года рождения, ранее судимый за растрату. На него возбудили уголовное дело и составили административный протокол за отказ от медосвидетельствования. В качестве меры пресечения для мужчины избрали подписку о невыезде.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге задержали красноречивого попрошайку
28 октября 2025
28 октября 2025