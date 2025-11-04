Возрастное ограничение 18+
Под Екатеринбургом в 19-летнего парня выстрелили из травматического пистолета
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В посёлке Исток под Екатеринбургом вчера вечером произошёл конфликт, завершившийся стрельбой.
По данным екатеринбургской «Комсомольской правды», на Главной улице пьяная компания агрессивно выясняла отношения. Разнять мужчин решил 19-летний парень, проходивший мимо компании вместе со своей мамой. Однако участники потасовки не оценили помощь молодого человека: один из них выстрелил ему в грудь из травматического пистолета. Сообщается, что от госпитализации он отказался.
Издание также пишет, что полицейские быстро нашли стрелка. Им оказался 47-летний местный житель – он сейчас в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой.
В городском УМВД каналу «Инцидент Екатеринбург» информацию о конфликте подтвердили, сообщив, что уже разбираются в ситуации.
