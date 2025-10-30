Возрастное ограничение 18+
Жильцы екатеринбургской многоэтажки на Хрустальногорской винят застройщика в потопах в подвале
Фото: «Четвёртый канал» / t.me/ekb4tv
Жильцы многоэтажки на Хрустальногорской, 88 жалуются на канализационные стоки в подвале дома.
Как рассказали хозяева квартир «Четвёртому каналу», подвал регулярно затапливает из-за аварий на канализационной насосной станции. Последняя авария случилась во вторник. Люди сильно возмущены, поскольку запах из подвала каждый раз проникает в квартиры.
Жильцы считают, что в этом виноват застройщик. По их мнению, систему канализации изначально сделали с нарушениями.
Сейчас люди намерены обращаться в прокуратуру.
