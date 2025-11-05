Возрастное ограничение 18+

СМИ сообщают о сломавшейся электричке под Екатеринбургом

10.05 Четверг, 6 ноября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Ехавший из Екатеринбурга в Асбест электропоезд встал в четырёх станциях от уральской столицы. До города его дотащил тепловоз.

Как сообщает Е1.ru, со ссылкой на пассажиров, электричка встала посреди леса недалеко от станции «Чкаловская». Свет и отопление в вагонах сохранилась, но ехать электропоезд не мог. Так, по данным издания, поезд простоял больше часа, пока не приехал тепловоз, взявший состав на буксир.

Официальных комментариев по поводу инцидента ещё не было.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
СМИ сообщает о смерти хоккеиста после игры в Екатеринбурге
05 ноября 2025
Со «Свердловской пригородной компании» взыскали компенсацию за моральный вред пассажирам
31 октября 2025
Обезглавленное тело женщины нашли в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга
30 октября 2025
СМИ сообщают о частичном отключении света в «Гринвиче»
03 ноября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Против замглавы Минприроды, насмерть сбившего защитника сквера, возбудили уголовное дело

Областной чиновник наехал ночью на шедшего по Чусовскому тракту человека
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
10:05 СМИ сообщают о сломавшейся электричке под Екатеринбургом
09:46 В Свердловской области пытались распространить фейк о мобилизации
09:29 Госавтоинспекция Екатеринбурга ищет очевидцев ДТП на Верх-Исетском бульваре
08:28 Россельхознадзор нашёл нарушения в работе каменского контактного зоопарка
21:19 Житель Серова с дочкой попал в ДТП на Серовском тракте у Верхней Пышмы
20:38 Подростков Екатеринбурга зовут послушать «Сердце Уральских гор»
20:10 Разбойнику из нижнетагильской «Монетки» дали срок
19:30 В Екатеринбурге всё больше квартир в новостройках остаются без покупателя
19:01 Екатеринбуржцев приглашают на выездные экскурсии в Лысьву и Чусовой
18:25 Две жизни унесли свердловские пожары минувших суток
16:59 Дождь, снег и гололёд прогнозируют в Свердловской области
16:46 Два ДТП с участием грузовиков после снегопадов зарегистрировали в Свердловской области
16:31 Два кафе в Кольцово оштрафовали из-за санитарных нарушений
16:16 В отделении ГАИ на Водительском проезде в Екатеринбурге приостановили регистрацию транспорта
15:54 В Серове стартовал процесс по делу о пожаре в Сосьве
15:37 В Екатеринбурге должника-египтянина с российским гражданством нашли в спа-салоне
13:33 Полевской стал городом-побратимом Фочи
13:13 За реабилитацию нацизма судят уроженца Узбекистана в Свердловской области
12:57 В Екатеринбурге на Объездной дороге разбился «ВАЗ»: погиб водитель
12:27 В Екатеринбурге начали судить репортёров «Прекрасной России»
11:50 В Нижней Салде оштрафовали руководителя ТСЖ за предоставление неполной информации
11:34 Екатеринбуржец потерял банковские карты и лишился 25 тысяч рублей
10:57 СМИ сообщает о смерти хоккеиста после игры в Екатеринбурге
10:39 На окнах екатеринбургских заброшек появились кошки
09:45 В Кольцово на 17 часов задержали рейс «Екатеринбург – Маттала»
09:29 В Екатеринбурге на Веере перевернулась легковушка
Все новости Свердловской области
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
Все новости России и мира
10:05 СМИ сообщают о сломавшейся электричке под Екатеринбургом
09:46 В Свердловской области пытались распространить фейк о мобилизации
09:29 Госавтоинспекция Екатеринбурга ищет очевидцев ДТП на Верх-Исетском бульваре
08:28 Россельхознадзор нашёл нарушения в работе каменского контактного зоопарка
21:19 Житель Серова с дочкой попал в ДТП на Серовском тракте у Верхней Пышмы
20:38 Подростков Екатеринбурга зовут послушать «Сердце Уральских гор»
20:10 Разбойнику из нижнетагильской «Монетки» дали срок
19:30 В Екатеринбурге всё больше квартир в новостройках остаются без покупателя
19:01 Екатеринбуржцев приглашают на выездные экскурсии в Лысьву и Чусовой
18:25 Две жизни унесли свердловские пожары минувших суток
16:59 Дождь, снег и гололёд прогнозируют в Свердловской области
16:46 Два ДТП с участием грузовиков после снегопадов зарегистрировали в Свердловской области
16:31 Два кафе в Кольцово оштрафовали из-за санитарных нарушений
16:16 В отделении ГАИ на Водительском проезде в Екатеринбурге приостановили регистрацию транспорта
15:54 В Серове стартовал процесс по делу о пожаре в Сосьве
15:37 В Екатеринбурге должника-египтянина с российским гражданством нашли в спа-салоне
13:33 Полевской стал городом-побратимом Фочи
13:13 За реабилитацию нацизма судят уроженца Узбекистана в Свердловской области
12:57 В Екатеринбурге на Объездной дороге разбился «ВАЗ»: погиб водитель
12:27 В Екатеринбурге начали судить репортёров «Прекрасной России»
11:50 В Нижней Салде оштрафовали руководителя ТСЖ за предоставление неполной информации
11:34 Екатеринбуржец потерял банковские карты и лишился 25 тысяч рублей
10:57 СМИ сообщает о смерти хоккеиста после игры в Екатеринбурге
10:39 На окнах екатеринбургских заброшек появились кошки
09:45 В Кольцово на 17 часов задержали рейс «Екатеринбург – Маттала»
09:29 В Екатеринбурге на Веере перевернулась легковушка
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK