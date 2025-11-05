Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают о сломавшейся электричке под Екатеринбургом
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ехавший из Екатеринбурга в Асбест электропоезд встал в четырёх станциях от уральской столицы. До города его дотащил тепловоз.
Как сообщает Е1.ru, со ссылкой на пассажиров, электричка встала посреди леса недалеко от станции «Чкаловская». Свет и отопление в вагонах сохранилась, но ехать электропоезд не мог. Так, по данным издания, поезд простоял больше часа, пока не приехал тепловоз, взявший состав на буксир.
Официальных комментариев по поводу инцидента ещё не было.
